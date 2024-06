Virtus Bologna, Marco Belinelli continua con un aumento di stipendio

Marco Belinelli giocherà ancora con la Virtus Bologna.

La guardia di San Giovanni in Persiceto ha sciolto le riserve che erano emerse nei giorni scorsi. Giocherà per la Virtus Bologna anche nella prossima stagione, lo farà con un ruolo ancora più centrale dal punto di vista tattico e del salario, rivisto al rialzo, come riporta l’edizione odierna de Il Resto del Carlino.

La scorsa estate Belinelli aveva firmato un prolungamento di contratto biennale, adesso questo accordo è stato modificato con un aumento di stipendio. Un gesto concreto da parte della società per mettere ancora di più il Beli al centro del progetto.

Qualche giorno fa il giocatore aveva parlato di un prossimo incontro con il CEO delle V Nere, Luca Baraldi. Un confronto in merito ai progetti futuri del club e alla sua possibilità di essere ancora competitivo, vista la diminuzione del budget messo in campo dal patron Zanetti. Belinelli ha ricevuto tutte le rassicurazioni del caso riguardo al suo ruolo e al roster che la Virtus allestirà nelle prossime settimane. Parole che lo hanno convinto definitivamente a continuare a giocare per i bianconeri.