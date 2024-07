CLAMOROSO Virtus Bologna, in arrivo una nuova proprietà straniera

Clamoroso ribaltone all’orizzonte in casa Virtus Bologna. Sarebbe in arrivo una nuova proprietà straniera.

Sono mesi caldissimi dal punto di vista societario in casa bianconera. Dopo le voci sulla riduzione dell’impegno di Zanetti, successivamente smentite, ecco che un nuovo possibile cambiamento all’orizzonte. Le V Nere, infatti, potrebbero avere presto un nuovo ingresso in società, un gruppo straniero che rileverebbe le quote di maggioranza, segnando di fatto il cambio di proprietà e la fine dell’era Zanetti, secondo Il Resto del Carlino.

A confermare le voci anche il fatto che il CdA programmato per ieri, ha subito un rinvio. I nuovi soci dovrebbe completare il loro ingresso entro un mese perciò il mercato per la prossima stagione, che stenta a decollare proprio a causa della mancata ufficializzazione del budget e dei rinnovi contrattuali dei dirigenti, sarà ancora in capo all’attuale gestione.

Ricordiamo che al momento Massimo Zanetti detiene il 55% della Virtus mentre il restante 45% appartiene a un altro imprenditore bolognese, Carlo Gherardi. Attesi già nelle prossime ore ulteriori dettagli sulla possibile nuova proprietà.