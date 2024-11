EA7 Milano DEMOLITA da una Trento LEGGENDARIA!

Dolomiti Energia Trento – Olimpia EA7 Milano 91-57

(21-18; 27-11; 18-13; 25-15)

L’Olimpia EA7 Milano, che ha ritrovato in panchina Ettore Messina dopo qualche piccolo problema di salute, ha perso malissimo in casa delle Dolomiti Energia Trento guidata da un sempiterno Toto Forray, top scorer del match con 16 punti in 18 minuti. In totale i padroni di casa hanno mandato 5 giocatori in doppia cifra, a dimostrazione della pessima difesa dei lombardi.

1° tempo

L’agilità di Mirotic e LeDay nel pitturato e la tripla di Brooks provano subito a lanciare via l’Olimpia sul 4-11 ma Pecchia e Niang sono reattivi sotto i due tabelloni e la bomba di Zukauskas completa il riaggancio locale a quota 13. Al termine del quarto, Flaccadori e Zukauskas si scambiano dei jumper, lo stesso fanno Ricci e Cale dall’arco ma Forray chiude al meglio i 10’ iniziali per la Dolomiti Energia con il canestro da tre punti del 21-18. Successivamente, Trento confeziona un grande parziale di 26-0 impreziosito dalle bombe di Forray, Zukauskas, Ford e Cale e le accelerazioni di Pecchia, Lamb ed Ellis in transizione, prima che LeDay interrompa la lunga emorragia biancorossa con i liberi del 41-20. Al termine del tempo, LeDay dalla lunetta ribatte con la stessa moneta a Bayehe e Zukauskas e chiude i 20’ riavvicinando un minimo l’EA7 Emporio Armani a Bayehe e compagni, grazie anche ad una bomba di Ricci (48-29).

2° tempo

L’avvio di ripresa vede dei botta e risposta caratterizzati principalmente da Brooks e Bolmaro per Milano e le folate degli ottimi Ellis (autore di 6 punti molto importanti) e Bayehe, il quale nel pitturato sigla il semigancio del 56-37. Successivamente, una schiacciata di Cale e cinque punti consecutivi di capitan Forray fanno volare l’Aquila, che sfrutta un’incursione di Lamb per aggiornare il massimo vantaggio sul +25, prima che Caruso sblocchi l’Olimpia con il libero del 66-42 dopo 30’. Nell’ultimo periodo, Forray e Bayehe continuano a dare spettacolo e la Dolomiti Energia può festeggiare la sesta vittoria stagionale chiudendo sull’ampio punteggio conclusivo di 91 a 57 tra Trento ed EA7 Milano.

Trento: Ellis 10, Cale 15, Ford 8, Pecchia 5, Niang 6, Forray 16, Mawugbe 2, Lamb 4, Bayehe 12, Zukauskas 13. All. Paolo Galbiati.

Milano: Bortolani 7, Causeur 0, Garavaglia 0, Tonut 2, Bolmaro 10, Brooks 13, LeDay 8+8R, Ricci 8, Suigo NE, Flaccadori 2, Caruso 3, Mirotic 4. All. Ettore Messina.

QUI le stats complete del match.

Leggi anche: EA7 Milano, si ferma di nuovo Josh Nebo: quanto starà fuori?