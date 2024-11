McGruder o McGrady? CLAMOROSA rimonta di Venezia a Napoli guidata dall’ex Milano

Rodney McGruder questa sera siamo certi che è l’uomo più amato di tutta Venezia per quello che ha fatto al PalaBarbuto di Napoli contro una Ge.Vi. che è ancora ferma a 0 vittorie in 6 giornate.

L’ex Olimpia Milano è stato il protagonista indiscusso della rimonta orogranata da -8 a +1 in 41 secondi. Infatti proprio a 41 secondi dal termine il neo arrivato in casa partenopea, Benjemin Bentil, aveva messo a segno la tripla della più che probabile vittoria, poco prima però di perdere una palla sanguinosissima sul +3.

McGruder non aveva nessuna intenzione di lasciare questo successo così facilmente a Napoli e si è caricato tutta Venezia sulle spalle. Prima smazza un assist a Davide Moretti, altro ex Milano, del -5, poi cattura il rimbalzo offensivo ma Carl Wheatle sbaglia la bomba del pareggio, per fortuna per i lagunari però Kabengele è una macchina da rimbalzi e l’ennesimo rimbalzo offensivo finisce nelle mani proprio di McGruder che segna la tripla e subisce anche il fallo da parte di Zach Copeland. Dalla lunetta regola i conti e la gara termina 81 a 80.

L’americano ex NBA ha dato una ventata di freschezza alla Reyer dopo un inizio di stagione a dir poco traumatico a causa di tutti gli infortuni. Vediamo se continuerà così anche nelle prossime gare.

