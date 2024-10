La Virtus Bologna PASSEGGIA su Pistoia e fa 2/2

Virtus Bologna – Pistoia 84-68

1* tempo

Pronti via tra Virtus Bologna e Pistoia e l’atletismo di Tucker e Cordinier fa a fette la difesa avversaria in penetrazione, innescando anche Diouf sotto i tabelloni per il 12-4 iniziale. Ci pensano Forrest e Brajkovic a scuotere l’Estra ma la Segafredo è un’ondata inarrestabile in transizione anche con Shengelia e i primi guizzi dalla distanza di Belinelli e Morgan, prima che Akele appoggi i punti del 27-9. Al termine del quarto d’apertura, un paio di magie di Forrest e il primo di squillo di Rowan riducono il passivo per gli ospiti, puniti comunque sulla sirena dal jumper di Pajola del 32-19.

Un altro paio di bombe di Belinelli e le folate in contropiede di Grazulis e Tucker aggiornano poi il massimo vantaggio della Virtus sul 43-24, sebbene poi i primi canestri dell’ultimo arrivato Christon e i recuperi di Forrest non facciano ulteriormente perdere contatto agli ospiti (45-30). Al termine del tempo, Pistoia prosegue la lenta risalita soprattutto grazie ancora agli 1vs1 di Christon e al coinvolgimento di Childs, che sigla anche la schiacciata del -10, prima che Cordinier ridia respiro ai bianconeri con il tap-in del 51-39 dopo 20’ di partita.

2° tempo

Cordinier si prende ancora il proscenio con un paio di guizzi difensivi e regalando a Shengelia la schiacciata del +20 locale, mantenuto per tutto il resto del periodo grazie anche a Tucker e alle forze fresche dalla panchina Akele e Diouf. Per Silins e compagni solo dei guizzi di orgoglio per i punti del 68-49 dopo 30’.

Un gioco da tre punti e una bomba di Silins, successivamente, mostrano l’orgoglio dell’Estra, assopito un minimo dai canestri di Hackett e Morgan ma poi riattivato da Childs, che realizza i punti nel pitturato del 73-62. Si rimettono in azione allora Cordinier e Morgan, che con i loro 1vs1 respingono definitivamente via gli ultimi assalti toscani.

Virtus Bologna: Cordinier 16, Belinelli 12, Tucker 12.

Pistoia: Forrest 16, Silins 15, Rowan 11.

Fonte: Lega Basket