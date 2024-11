Varese annichilita da Trieste, coach Mandole: “Una parola che definisce la nostra gara è vergogna”

Dopo aver vinto settimana scorsa contro Pistoia la sua prima partita in questa stagione, la Pallacanestro Varese cade e cade rovinosamente sul campo di Trieste, sconfitta 107-81 e mai in partita. È la quinta volta in stagione che Varese prende almeno 100 punti, con l’unica eccezione proprio nella vittoria su Pistoia (che lo scorso weekend ha segnato 95 punti). L’Openjobmetis rimane al penultimo posto al pari con Sassari e Cremona, davanti alla sola Napoli che però è in campo in questo momento contro Venezia e potrebbe agganciare il terzetto sull’1-5.

Coach Herman Mandole nel post-partita è stato molto duro con i suoi per l’insufficiente prestazione. “Non eravamo pronti per questa partita, complimenti a Trieste per una gara spettacolare, con voglia di vincere, quella che noi non abbiamo avuto. Una parola che può definire la nostra partita è: vergogna. Una squadra sull’1-4 non gioca così. Mannion? Se vi dicessi che le voci hanno influito sarebbe una scusa. Abbiamo 6 americani più altri giocatori, dovremmo essere in grado di competere”.

Nonostante l’onestà, la panchina di Mandole è sempre più a rischio. E settimana prossima a Masnago arriverà la Virtus Bologna, un test che ad oggi sembra proibitivo per Varese.

Foto: Pallacanestro Varese