EA7 Milano e Virtus Bologna, un venerdì DECISIVO per il finale di stagione di EuroLega

Il 30° turno di EuroLega ha regalato due mood completamenti agli antipodi per la Virtus Bologna e l’Olimpia EA7 Milano perché i primi hanno perso male a Kaunas contro lo Zalgiris, non proprio la miglior formazione del mondo, e i secondi invece hanno giocato la loro miglior gara a Montecarlo contro l’AS Monaco, probabilmente la squadra più in forma in questo momento in EuroLega o quasi (veniva da 8 gare vinte).

Al momento le VuNere vedono ancora la possibilità di giocare i playoff senza passare dal Play-In perché il 6° posto è solo a un successo. Venerdì giocheranno a Belgrado contro la Stella Rossa, con i serbi che non hanno praticamente più nulla da chiedere a questa EuroLega perché hanno vinto solo 10 gare su 30 disputate, troppo poche anche solo per sognare di rientrare nella corsa Play-In. Ma ciò non vuol dire che si “scanseranno”, anzi, davanti ai propri tifosi entreranno in campo col coltello tra i denti. Quindi è più che possibile portare a casa una vittoria ma ci sarà da lottare.

L’EA7 Milano invece se la vedrà con il Fenerbahce, altra squadra che quasi sicuramente giocherà i playoff senza passare dal Play-In come il Monaco. L’aspetto positivo è che i biancorossi affronteranno i turchi al Mediolanum Forum di Assago e sappiamo che lì di solito fanno bene. Inutile dire che, giocando come hanno giocato ieri, non ci sarà storia. Però sappiamo che l’Olimpia non ha mai saputo dare continuità in questa stagione. E quindi può vincere di 20 a Montecarlo il mercoledì e perdere di 15 in casa con il Fener.

Stiamo a vedere come si comporteranno Olimpia EA7 Milano e Virtus Bologna ma questo venerdì, in questo 31° turno, sarà decisivo per loro. Un successo li avvicinerà sempre di più al Play-In o Playoff, una sconfitta invece potrebbe compromettere l’obiettivo in attesa dello scontro diretto alla penultima giornata...

Leggi anche: EA7 Milano, Messina dopo il Monaco: “Per vincere DEVI DIFENDERE! Successo importante”