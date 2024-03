EA7 Milano, Ettore Messina CRITICA la sua squadra per la sconfitta a Venezia: “MOLLI!”

Ettore Messina, coach dell’Olimpia EA7 Milano, ha commentato nel dopo partita il KO dei suoi ragazzi al Taliercio di Mestre, ammettendo che non ci hanno messo l’intensità necessaria per vincere questa gara e ne sono usciti con una sconfitta:

“Abbiamo giocato una difesa degna di questo nome solo nel quarto quarto e grazie a questo ci siamo dati una possibilità perfino di vincere la partita anche se poi abbiamo sbagliato un paio di possessi ma non è stato questo il problema. Non si può venire qui a Venezia ed essere molli come siamo stati per gran parte della partita. I falli di Melli? Non credo siano stati un fattore perché Caruso ci ha dato minuti importanti e incoraggianti e così anche Stefano Tonut che rientrava da uno stop. Non credo ci abbia condizionato. Abbiamo bisogno però che tutti portino un mattone altrimenti abbiamo grossi problemi. Abbiamo serie difficoltà perché non riusciamo mai tranne qualche volta a portare tutti un mattone. Negli anni questa è stata sempre una prerogativa della nostra squadra ma se vogliamo avere ancora una chance abbiamo bisogno che questo accada sempre. Ed è quello dobbiamo recuperare per avere una chance di qui alla fine”, ha detto coach Ettore Messina dell’EA7 Milano.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

