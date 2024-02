EA7 Milano, Ettore Messina PERENTORIO dopo il KO contro Napoli: “C’è qualcosa di SCONNESSO…”

Al termine della finale della Frecciarossa Final Eight di Torino 2024, il capo allenatore dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, Ettore Messina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in sala stampa:

“Napoli ha vinto con merito, ha guidato praticamente per tutta la partita, e poi ovviamente ha vinto con quel tiro di Pullen nel momento in cui eravamo riusciti ad andare avanti. Abbiamo scelto il giorno sbagliato per fare passi indietro importanti nella qualità del gioco. La difesa è stata mediocre se non a sprazzi e in attacco abbiamo palleggiato e passato la palla in modo preoccupante, soffrendo tantissimo la loro aggressività sulle nostre guardie. Così siamo andati sempre a rimorchio, con la sensazione che bastasse poco per ribaltarla ma non l’abbiamo mai fatto. Alla fine, ripeto, hanno vinto con pieno merito. E’ chiaro che quando giochi così significa che c’è qualcosa di sconnesso e sarebbe interessante capire come e perché trattandosi di una squadra costituita da giocatori per lo più esperti. Purtroppo, è il leit-motiv di tutta la stagione. Appena facciamo dei passi avanti, poi torniamo indietro e questa volta è successo dopo due buone partite, per cui è un passo indietro che brucia tantissimo. Era un titolo, era importante, e dopo due prove molto buone non c’era ragione di giocare una gara come questa”, ha dichiarato Ettore Messina dopo la sconfitta contro Napoli in Coppa Italia.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano

