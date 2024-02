Mohamed Dabone, il colosso classe 2011 che ha portato il Barcellona a vincere la Minicopa

Nella giornata di ieri il Barcellona ha perso la Copa del Rey in finale contro il Real Madrid, ma si è consolato mettendo in bacheca la Minicopa Endesa, il più importante torneo giovanile spagnolo U13. I blaugrana hanno superato proprio il Real 78-89 grazie a Mohamed Dabone, un nome che sicuramente dobbiamo tutti appuntarci. Il giocatore, nato nel 2011, deve ancora compiere 13 anni ma è già alto 208 centimetri: un autentico gigante in confronto ai pari-età.

È considerato il fenomeno del futuro in Spagna e il suo nome era già circolato nei mesi scorsi. Per vederlo in prima squadra è naturalmente presto, ma nel frattempo Dabone si sta rivelando un vero crack a livello giovanile. Nella finale contro il Real Madrid, il classe 2011 ha segnato 22 punti con un solo errore al tiro (11/12), catturando 26 rimbalzi e aggiungendo 6 stoppate. È stato ovviamente nominato MVP ed è stato inserito nel miglior quintetto della Minicopa.

I video del suo dominio hanno però già iniziato a circolare, anche dall’altra parte dell’oceano. Sono molti gli account che pubblicano video e notizie di basket negli USA che hanno ripreso le schiacciate di Dabone, sottolineando la sua giovanissima età.

I don’t think I ever seen a 13 year old acting like this 😳 (via @swishcultures_) pic.twitter.com/51qdAH4XTR — Overtime (@overtime) February 18, 2024