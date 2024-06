Scariolo parla EMOZIONATO di Ricky Rubio: “DIVERSO da tutti!”

Dopo aver saltato l’attività in NBA e con la nazionale spagnola ai Mondiali FIBA 2023, Ricky Rubio è tornato in campo prima nelle qualificazioni all’EuroBasket 2025 con la Spagna di Sergio Scariolo e poi ha firmato con il Barcellona, facendo il suo ritorno in EuroLeague.

Terminata la stagione con i catalani, non arrivando alle Final Four e perdendo le semifinali ACB contro il Real Madrid, l’esperto playmaker Ricky Rubio non è stato inserito da Sergio Scariolo nella lista della squadra per il torneo di qualificazione olimpica di Valencia, su sua stessa richiesta.

Intervistato da Relevo, l’allenatore italiano ha commentato l’atteggiamento del playmaker, soffermandosi sul suo modo di distinguersi dagli altri giocatori di basket:

“Ha una qualità importante. In un mondo di egoismo, perché viviamo in una società di egoismo e in un’epoca di egoismo generale, e in uno sport di alto livello che continua a essere un mondo con molta forza centrifuga da parte del giocatore per il proprio interesse, i soldi, le statistiche, Ricky Rubio è effettivamente diverso. È un giocatore che è in grado di dimostrare con i fatti che si preoccupa di più degli altri che di se stesso. Non è l’unico, ovviamente, ma con le superstar è un po’ più complicato. Soprattutto nell’NBA, un mondo estremamente individuale”.

Leggi anche: EA7 Milano, Gallinari-Melli: una poltrona per due?