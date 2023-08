EA7 Milano, Gallinari sta per iniziare la sua ultima stagione NBA?

Danilo Gallinari è da pochi giorni un giocatore degli Washington Wizards dopo la trade che l’ha portato nella capitale americana ma forse sta già pensando al dopo, a quando tornerà all’EA7 Milano.

Il Gallo viene da una stagione difficilissima in cui non ha mai giocato perché si è infortunato gravemente con la Nazionale a fine agosto 2022 in una gara di qualificazione ai Mondiali contro la Georgia.

Il classe 1888, che tra circa una settimana compirà 35 anni, l’8 agosto, aveva coronato il suo sogno da bambino di giocare con i Boston Celtics ma è tutto finito prima di iniziare e di certo non è rimasto contento del trattamento ricevuto, come ha fatto notare QUI.

Ormai gli anni sono parecchi, 16 in NBA a fine 2024, e il Gallo è padre. Perciò potrebbe a breve decidere di tornare a giocare nella sua Milano ancora da assoluto protagonista, provando a portarla a vincere l’EuroLega.

L’estate prossima potrebbe essere bellissima per lui perché potrebbe giocare di nuovo le Olimpiadi con l’Italbasket, questa volta a Parigi, e potrebbe decidere di tornare nella sua città. Questo è anche quello che scrive Giuseppe Sciascia sulla colonne de Il Corriere della Sera di oggi.

Stiamo a vedere se davvero il 2024 sarà l’anno in cui Danilo Gallinari tornerà a vestire la maglia dell’Olimpia EA7 Milano.