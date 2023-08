EA7 Milano mercato: chi manca per chiudere il roster?

Dopo le firme di Alex Poythress e Diego Flaccadori e l’addio di Paul Biligha, all’Olimpia EA7 Milano non manca tantissimo per chiudere il roster in questo mercato.

Inizialmente si pensava che i meneghini avrebbero optato per un 9+7 ma i piani potrebbero cambiare, andando con un 11+5 (e il sesto italiano sarebbe un giovane della “cantera”). Questo cambio di piani potrebbe permettere all’Olimpia di mettere sotto contratto Nikola Mirotic e anche un’ala piccola come cambio di Shavon Shields (lo svedese Marcus Eriksson dell’ALBA Berlino potrebbe essere un’idea).

In questo modo i meneghini avrebbero 11 giocatori stranieri veri da EuroLega da far girare, più Nicoló Melli, con Pippo Ricci o Stefano Tonut come eventuali ingressi in caso di infortunio di qualche americano.

Certo, sarebbe un po’ penalizzante per il campionato però avresti comunque 5 italiani di assoluto livello, più altri 6 stranieri da far ruotare ogni domenica.

A questo punto il roster potrebbe essere così composto:

PG: Pangos – Lô – Flaccadori

G: Baron – Hall – Tonut

AP: Shields – X (Eriksson) – Bortolani

AG: Mirotic – Voigtmann – Ricci

C: Melli – Hines – Kamagate – Caruso

Stiamo a vedere se davvero il roster dell’EA7 Milano si comporrà così il giorno del raduno dopo il mercato. Ci sono però anche delle incognite e quella più importante fa di nome Kevin e di cognome Pangos. Ormai sembra confermato, più per mancanza di alternative che per volontà, ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni e infatti Milano tiene sempre sott’occhio la situazione Nick Calathes.

Leggi anche: Danilo Gallinari col dente avvelenato: “Non vedo l’ora di giocare contro Boston”