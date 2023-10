EA7 Milano, gli infortuni daranno una grande opportunità a Tonut

Billy Baron è in fase di recupero e Maodo Lô starà fuori almeno fino a fine mese. Ma entrambi sicuramente non ci saranno il giorno dell’esordio dell’Olimpia Milano nell’EuroLega 2023-2024 contro il Fenerbahce Istanbul, fissato per venerdì con palla a due alle ore 19:45. Sarà quindi un momento davvero importante per Stefano Tonut, che proverà a prendersi spazio in questa EA7 Milano anche in EuroLega.

Il numero 7 della Nazionale e delle Scarpette Rosse è stato in campo 31 minuti domenica scorsa contro Treviso con 8 punti a referto. Sicuramente dovrà giocare molti minuti anche venerdì sera in Turchia perché gli unici esterni disponibili sono Kevin Pangos e Devon Hall, oltre che Giordano Bortolani e Diego Flaccadori. Probabilmente Ettore Messina impiegherà anche con dei “quintettoni” con Shavon Shields da guardia, facendo scivolare Giampaolo Ricci e/o Nikola Mirotic da ala piccola.

A prescindere da ciò, questo ottobre darà una grande opportunità a Stefano Tonut, che a un certo punto quest’estate sembrava potersi addirittura separare dall’EA7 Milano, con la Virtus Bologna pronta ad accaparrarsi le sue prestazioni. Stiamo a vedere se il ragazzo nativo di Cantù ed ex Reyer Venezia approfitterà di questi problemi fisici degli stranieri meneghini.

