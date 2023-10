Perché Datome è convinto di essersi ritirato nel momento giusto?

Gigi Datome, come tutto il mondo sa, ha deciso di lasciare il basket giocato questa estate, per dedicarsi a pratiche diverse, sempre nel mondo della pallacanestro, ma dietro una scrivania. Durante la celebrazione dei 20 anni di Sky, ha spiegato perché è sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta, anche ora che vede tutti di nuovo in campo e lui no:

“Perché hai voluto smettere?”, chiede in un video messaggio Danilo Gallinari, ora agli Washington Wizards, a Gigi Datome. “È il momento giusto, spero. Il mare di affetto che ho ricevuto un po’ mi ha convinto. Mi sono ritirato da giocatore, più passa il tempo e più ne sono convinto”.

Si è trattato di una viaggio lunghissimo e bellissimo, che ha permesso a Datome di diventare uno dei giocatori più amati della storia del basket italiano ed europeo.

Ora la speranza che abbiamo tutti è che possa avere il medesimo impatto anche a livello istituzione e dirigenziale. Non è facile perché è un contesto totalmente diverso, ma siamo certi che Gigione sa come muoversi anche in queste situazioni perché è una persone estremamente intelligente.

