Golden State Warriors, Steve Kerr studia una posizione inedita per Klay Thompson

L’arrivo di Chris Paul ha rappresentato un grande cambiamento per i Golden State Warriors.

Il veterano dovrebbe partire dalla panchina ma il coach Steve Kerr sta comunque studiando soluzioni per farlo giocare insieme a Stephen Curry e Klay Thompson. L’allenatore ha anticipato qualcosa durante il media day, dicendo che Thompson potrebbe essere utilizzato anche da ala grande. Kerr ha spiegato che Klay ha la fisicità necessaria per marcare anche giocatori di post basso e in generale i “quattro” avversari, specialmente in situazioni di pick and roll.

Steve Kerr says Klay Thompson will play power forward in some Warriors lineups this year 🧐

“We’re thinking Klay can guard as a four this year. We’ll put him in coverage where he’s having to defend pick-and-roll as a four.”

(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/T6E8JadDEz

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 4, 2023