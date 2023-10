I Los Angeles Lakers partiranno senza LeBron James

I Los Angeles Lakers rinunceranno a LeBron James nel primo impegno della loro pre-season.

Nella notte italiana fra domenica e lunedì i gialloviola giocheranno la prima partita amichevole della loro stagione, avversari i Golden State Warriors. Per l’occasione LeBron James non ci sarà. Una decisione concordata fra il giocatore, lo staff tecnico e quello sanitario nell’ottica di centellinare le forze e non accelerare troppo i tempi per entrare in condizione.

Così ha commentato lo stesso James.

Ci sono sei gare di pre-season e spero di giocarne la metà. Ragioneremo partita per partita, contro Golden State non giocherò e poi valuteremo in seguito.

I Lakers torneranno in campo fra martedì e mercoledì per un confronto con i Brooklyn Nets, poi i l loro calendario di pre-season prevede un match con i Sacramento Kings, un altro con Golden State, poi Milwaukee Bucks e infine Phoenix Suns.

Anche l’allenatore Darvin Ham ha parlato delle condizioni di LeBron.