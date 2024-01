EA7 Milano, a che punto siamo con il rientro degli infortunati?

L’Olimpia EA7 Milano sta ottenendo grandi risultati specialmente grazie ai suoi italiani: ieri ha vinto per merito di Nicolò Melli, Diego Flaccadori e Giordano Bortolani, oltre che di Devon Hall e Shabazz Napier. Ma a che punto siamo con il rientro degli infortunati?

A parlare della situazione è stato proprio Ettore Messina ieri sera in conferenza stampa post partita:

“Non rientrerà nessuno per almeno ancora un paio di settimane. Stanno migliorando, ricominciando a fare alcune cose. Shavon Shields non ha ancora fatto nulla che riguarda la pallacanestro, Maodo Lô ha appena ricominciato e Billy Baron deve fare terapie. La situazione è questa”.

Ciò vuol dire che indicativamente rivedremo qualcuno per la fine di gennaio, forse. L’obiettivo naturalmente è essere a pieno organico – che vuol dire recuperare anche Nikola Mirotic – per le Final Eight di Coppa Italia di metà febbraio, visto che si tratta del primo vero trofeo della stagione e che le Scarpette Rosse vogliono vincere dopo la sconfitta inaspettata dello scorso anno contro Brescia.

Nel frattempo l’Olimpia continua a portare a casa successi e ora può guardare la classifica con molta più serenità. E lo potrà fare con ancora maggiore serenità se dovesse battere al Forum domani sera una Stella Rossa Belgrado in enorme difficoltà, con un’EA7 Milano che potrà contare su di uno Shabazz Napier con grande voglia di riscatto, essendo il grande ex di serata.

