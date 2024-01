OG Anunoby stabilisce un NUOVO RECORD NBA dopo il suo arrivo ai Knicks

OG Anunoby ha raggiunto un nuovo record NBA dopo essere stato ceduto ai New York Knicks. Secondo quanto riportato dal beat writer dei Knicks, Tommy Beer, Anunoby è il primo giocatore nella storia della lega ad avere un plus-minus superiore a +100 nelle prime cinque partite in una nuova squadra, con un incredibile +111.

OG Anunoby is a ridiculous +111 thru his first five games a Knick.

OG is the first and only player in NBA history to post a plus/minus north of 100 in his first five games with a franchise.

