EA7 Milano, la priorità è cedere Maodo Lô e sulla point guard titolare…

L’Olimpia EA7 Milano si appresta a iniziare l’ennesima stagione da campione d’Italia in carica ma dece risolvere il “problema” Maodo Lô.

Il tedesco non rientra nei piani di coach Ettore Messina ma ha ancora un anno di contratto con gli italiani, che però vorrebbero a tutti i costi trovargli una sistemazione lontana dalla Lombardia, magari in Germania, vicino a casa sua.

Al momento non ci sono grandi interessamenti nei suoi confronti perché ha un contratto importante e non ha dimostrato chissà cosa, nemmeno alle recenti Olimpiadi, dove ha chiuso al 4° posto con la sua Germania ma a solo 0,7 punti di media in 7 minuti ad allacciata di scarpe. Nulla di veramente interessante.

Una volta risolta questa “grana”, le Scarpette Rosse potrebbero pensare alla point guard titolare, che molto probabilmente arriverà dall’NBA tra fine settembre e inizio ottobre, quando ci saranno gli ultimi tagli americani in vista dell’inizio della regular season, come riportato da La Prealpina.

Stiamo a vedere se l’Olimpia EA7 Milano riuscirà a piazzare da qualche parte Maodo Lô e se riuscirà a trovare un’ottima point guard dal sottobosco dell’NBA, anche se non sarà semplice vista la “concorrenza” dei two-way contract e della G-League.

