Il prossimo coach della Nuova Zelanda potresti essere tu… e non è uno scherzo!

L’8 agosto la Federazione della Nuova Zelanda di pallacanestro (BBNZ) ha esonerato l’head coach Pero Cameron e la ricerca del suo successore avverrà in un modo non proprio convenzionale.

Di solito, le federazioni di pallacanestro hanno comitati speciali che nominano il prossimo allenatore o convocano una riunione speciale per determinare la persona che guiderà la squadra nazionale.

La Federazione della Nuova Zelanda, invece, ha pubblicato un annuncio di lavoro, invitando le persone a candidarsi per diventare il prossimo capo allenatore.

Lo status lavorativo è descritto come part-time e l’allenatore sarà in carica dal 7 ottobre 2024 al settembre 2028.

Il candidato ideale dovrebbe possedere “fiducia e credibilità per operare a livello di leadership e gestione, unitamente a una forte visione strategica, eccellenti capacità di risoluzione dei problemi e abilità decisionali”.

Tra gli altri, la BBNZ ha elencato i requisiti richiesti per il lavoro, quali:

La scadenza per la presentazione delle domande è il 23 agosto 2024. L’offerta completa è disponibile QUI.

