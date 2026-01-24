EA7 Milano, Leonardo Totè torna a Napoli dopo pochi mesi

Non è andata bene l’avventura di Leonardo Totè all’Olimpia EA7 Milano: il lungo azzurro, che aveva lasciato Napoli per trasferirsi in biancorosso la scorsa estate, è ora di ritorno in Campania dopo aver giocato pochissimo. Le cause sono miste: prima i problemi fisici che ne hanno ritardato l’esordio, poi lo scarso utilizzo sia con Messina che con Poeta (meno di 10′ di media in campionato in 7 partite, una sola presenza in EuroLega). Troppo poco per quello che era stato uno dei migliori italiani della LBA 2024-25, e che ora tornerà proprio nella Napoli che lo aveva reso grande. Mancherebbe infatti solo l’annuncio per l’ingaggio di Totè da parte del club partenopeo, dove il lungo ha giocato nella stagione 2021-22 e nella stagione 2024-25, in quest’ultima con 14.0 punti e 6.0 rimbalzi di media in 30 partite.

Totè, classe 1997, con la maglia di Milano ha vinto in questi mesi la Supercoppa Italiana, pur senza scendere in campo perché ancora infortunato.

Proprio di casi come quello di Leonardo Totè è stato oggetto nei giorni scorsi l’intervento di Mario Boni, vicepresidente della GIBA, il quale aveva criticato la gestione di Milano dei giocatori italiani. All’Olimpia, fin dal momento della firma c’era qualche dubbio sullo spazio che avrebbe potuto trovare il centro italiano, vista la presenza nel roster di atleti esperti come Zach LeDay, Josh Nebo, Bryant Dunston, Devin Booker e perfino Ousmane Diop.