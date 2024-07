Team USA, Durant non ci sarà nel big match contro la Serbia?

Nonostante qualche intoppo nei preparativi per le Olimpiadi di Parigi 2024, Team USA è riuscito a rimanere imbattuto in cinque partite di esibizione, il che è tutto ciò che si poteva sperare. Tuttavia, a poco meno di una settimana dall’inizio dei Giochi Olimpici, c’è una grande preoccupazione per loro. Al momento, Kevin Durant sta ancora recuperando da un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per tutte le partite di esibizione di Team USA e forse non ci sarà contro la Serbia.

La buona notizia è che Durant ha ancora cinque giorni per recuperare, in modo da poter essere schierato nella gara inaugurale della fase a gironi di Team USA contro la Serbia guidata da Nikola Jokic. Tuttavia, la cattiva notizia è che cinque giorni potrebbero non essere sufficienti, se l’ultimo rapporto di Brian Windhorst di ESPN è indicativo.

“Credo che Team USA giocherà contro la Serbia senza Kevin Durant. Steve Kerr si è incontrato con lui oggi e hanno deciso che ha bisogno di più tempo per lo stiramento al polpaccio. Credono che sarà in grado di giocare le Olimpiadi. Ma le speranze che sia in grado di giocare contro la Serbia sono poche”, ha detto Windhorst su SportsCenter.

"I think [Team USA] gonna be playing Serbia without Kevin Durant… Steve Kerr met with him today and they decided he needs more time with that strained calf… They could fly in a replacement [for KD], that's not gonna happen." – Brian Windhorstpic.twitter.com/uHnrWF6Ybk — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 23, 2024

