EA7 Milano mercato: c’è ancora una speranza per Nikola Mirotic?

Il mercato dell’Olimpia EA7 Milano sta andando avanti abbastanza a rilento. Al momento manca almeno una point guard di livello di EuroLega e anche il cambio di Shavon Shields, dopo l’addio al basket giocato di Gigi Datome.

Potrebbe non essere finita qui perché nel sottobosco del mercato europeo si continua a parlare di Nikola Mirotic accostato all’EA7 Milano e Ismaël Kamagate non è stato ancora annunciato, nonostante il presidente del Paris Basketball abbia già annunciato il trasferimento.

Su Mirotic, che ancora non si è liberato dal Barcelona, ci sarebbero in maniera forte le due greche: Olympiacos e Panathinaikos. Però, a quanto pare, il montenegrino di nascita ma spagnolo d’adozione e di passaporto preferirebbe non trasferirsi in Grecia. Sembra che le sue destinazioni preferite siano Belgrado e Milano, con Monaco subito dietro. Partizan e Stella Rossa probabilmente non hanno il budget per poterselo permettere, mentre l’Olimpia sì.

La situazione rimane comunque complessa perché Nikola Mirotic è ancora sotto contratto con il Barcelona e lo sarà anche per i prossimi 2 anni. Almeno, questo è quello che sappiamo ad oggi. Poi domani potrebbe essere tutto il contrario. E intanto i tifosi dell’EA7 Milano continuano a sperare Mirotic in questo mercato…

