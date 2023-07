EA7 Milano mercato: con Flaccadori basta italiani o ce ne sarà un altro dopo l’addio di Datome?

Il mercato degli italiani dell’Olimpia EA7 Milano non è ancora chiuso dopo l’annuncio di ritiro dal basket giocato di Gigi Datome.

Diego Flaccadori è sostanzialmente un nuovo giocatore dell’EA7 Milano ma non l’hanno ancora annunciato e sarà quindi lui il sostituto naturale di Tommaso Baldasso, che si è trasferito con un contratto triennale importante a Tortona.

Si punterà su un altro italiano al posto di Datome? Questo è il dilemma, anche se il mercato non offre (quasi) nulla. Sulla carta il settimo italiano sarà il prodotto della “cantera” milanese Giordano Bortolani.

I primi 5 sono Stefano Tonut, Pippo Ricci, Nicoló Melli, Guglielmo Caruso e Paul Biligha. Il mercato delle ali italiane offre poco o niente. Gli unici nomi degni di nota per Milano sono il ritorno di Riccardo Moraschini e poi Davide Alviti ma lo escludiamo perché è stato appena salutato dalle stesse Scarpette Rosse.

Insomma, anche volendo, l’EA7 Milano non potrebbe aggiungere altri italiani di livello internazionale perché il mercato non ne offre e perciò punterà tutto sul giovane Giordano Bortolani, che in Serie A ha dimostrato di poter fare molto bene e allenarsi con giocatori di livello NBA o EuroLega gli permetterà di crescere ancora di più ed essere un elemento aggiuntivo per l’Italbasket. Almeno, lo speriamo.

