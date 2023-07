La Virtus Bologna ormai sa che Tornik’e Shengelia lascerà i bianconeri in questo mercato. Per questo vuole un buyout importante dal Panathainikos e, al tempo stesso, non vuole trovarsi impreparata per quando avverrà il trasferimento del georgiano da Bologna ad Atene.

Secondo l’informatissimo Daniele Labanti de Il Corriere di Bologna, la Virtus Bologna ha già sul taccuino delle alternative per Shengelia in questo mercato: Juancho Hernangomez e Derrick Williams.

#Virtus Shengelia al Panathinaikos, si aspetta solo il pagamento dell’uscita dal contratto: sul mercato ci sono ancora tanti big come J. Hernangomez e D. Williams. Sul buyout la Virtus non arretra e l’ufficialità di Smith data ieri era un chiaro messaggio.

Lo spagnolo classe 1995 era già stato accostato alla Virtus l’estate scorsa e Scariolo l’aveva definito un “giocatore perfetto per Bologna”. Sappiamo però che in quel momento preferiva continuare la sua carriera in NBA e infatti ha strappato un contratto ai Toronto Raptors.

Williams è un giocatore molto più esperto di “Bo Cruz”, soprannome che Juancho si è conquistato dopo l’ottimo acting nel file con Adam Sandler, “Hustle”. L’americano di La Miranda è da ormai 5 anni in Europa e al momento non ha trovato ancora squadra, nonostante un’ultima stagione di assoluto livello al Pana in EuroLega con 12,4 punti e 3,9 rimbalzi di media in circa 30 minuti di utilizzo.

Stiamo a vedere se davvero arriverà il pagamento del buyout richiesto dalla Virtus (almeno mezzo milione). Solo in quel caso si potrà parlare di mercato in entrata.