Irving vero MVP fuori dal campo: donazione importantissima a una donna molto anziana

Kyrie Irving, point guard dei Dallas Mavericks, ha compiuto una donazione da 40mila dollari a una donna di 93 anni della Carolina del Sud, impegnata in una battaglia legale per proteggere la sua casa da un costruttore abusivo.

Irving ha donato il denaro a Josephine Wright, citata in giudizio dal Bailey Point Investment Group, per aver presumibilmente bloccato i lavori di costruzione di un complesso vicino alla sua proprietà. Secondo un articolo del DailyMail, la Wright ha ereditato il terreno nel 2012 dal marito, ora deceduto.

Leggi anche: YouTuber finge di dormire durante l’All Star Game WNBA: bannato da tutti gli eventi NBA

A nome della Wright è stata creata una pagina gofundme per le sue iniziative legali. Dopo la donazione di Irving, la campagna ha raccolto oltre 260.000 dollari per raggiungere l’accordo di 350.000 dollari.

Kyrie Irving ha recentemente firmato un accordo triennale da 126 milioni di dollari per rimanere con i Mavericks. Secondo quanto riferito, ha donato più di 500.000 dollari a varie campagne Gofundme.

In passato Irving ha compiuto atti di beneficenza a favore di un dodicenne del New Jersey che lottava contro l’emicrania, ha pagato un funerale di un quattordicenne – l’adolescente frequentava la sua scuola superiore – e ha finanziato le spese per il funerale di Shanquella Robinson, uccisa in Messico lo scorso anno.