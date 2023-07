Virtus Bologna mercato: si lavora a uno scambio con il Bayern, ma non c’entra Lundberg

Il mercato della Segafredo Virtus Bologna continua e ora si sta pensando di mettere in piedi uno scambio con il Bayern Monaco, che non vedrebbe coinvolto Gabriel “Iffe” Lundberg, in uscita, ma Ismael Bako, lungo belga che non ha fatto male al suo primo anno in Italia ma nemmeno benissimo.

Il giocatore con il quale potrebbe avvenire lo scambio è Freddie Gillespie, ala-centro classe 1997 che nell’ultima stagione ha prodotto 5,7 punti e 6,8 rimbalzi di media in Bundesliga e 4,3 punti e 6,0 rimbalzi di media in EuroLega, come riportato da La Prealpina.

Il centro ha avuto anche un breve passato in NBA tra Toronto (quando Sergio Scariolo era assistant coach) e Orlando ma non ha lasciato ricordi indimenticabili, tant’è vero che l’estate scorsa ha firmato un contratto pluriennale con la squadra che al tempo era allenata da coach Andrea Trinchieri.

Stiamo a vedere se si riuscirà a trovare un accordo con il centro classe 1995 belga che, ripetiamo, non è completamente fuori dai piani virtussini ma non è nemmeno una pedina imprescindibile e per questo in questo mercato potrebbe spostarsi dalla Virtus Bologna al Bayern Monaco. Anche perché – a dire la verità – non ce ne sono di pedine inamovibili. Tutti sono importanti, nessuno è imprescindibile, nemmeno Tornik’e Shengelia, figuriamoci Ismael Bako.

