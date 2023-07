EA7 Milano mercato, Mirotic: questo matrimonio S’HA DA FARE

Ormai sono almeno 2 mesi che parliamo del possibile matrimonio tra l’Olimpia EA7 Milano e Nikola Mirotic in questo mercato e ora ci siamo. Secondo quanto riportato da La Prealpina, sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa tra l’Olimpia e il montenegrino di nascita ma spagnolo d’adozione e di passaporto.

Il giocatore spagnolo avrebbe così scelto il club meneghino dopo il rifiuto alla proposta presentata dal Partizan Belgrado di qualche settimana fa. Leggendo il quotidiano varesino nell’articolo scritto da Giuseppe Sciascia, le motivazioni di questa scelta sarebbero dovute ad una “questione di qualità della vita e di assenza di pressioni per un club che non ha rivali in città al contrario di Belgrado, Atene ed Istanbul”.

Non ci sarebbe ancora la firma ma l’accordo, a cifre comunque parecchio inferiori rispetto a quelle delle offerte arrivate dalla Serbia, sarebbe stato raggiunto e quindi deve essere solo ratificato.

A livello di numeri, Mirotic dovrebbe firmare un biennale con opzione per il terzo anno a circa 2 milioni e mezzo di euro netti a stagione. Bazzecole se pensate che avrebbe dovuto guadagnare 10 milioni quest’anno e 12 il prossimo con il Barcelona se fosse rimasto in Catalunya.

Stiamo a vedere se settimana prossima sarà quella dell’annuncio di Mirotic all’Olimpia EA7 Milano in questa sessione di mercato.