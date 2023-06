EA7 Milano, mercato: quale futuro per Brandon Davies?

Brandon Davies potrebbe arrivare al Valencia dall’EA7 Milano con un accordo biennale, secondo le ultime notizie di mercato riportate da BasketNews.

Nonostante avesse ancora un anno di contratto con l’EA7 Emporio Armani Milano, Davies e il club italiano hanno deciso di esplorare altre opzioni, anche se le parti devono ancora raggiungere un accordo per risolvere la restante situazione contrattuale.

Il Valencia, che si è assicurato un posto in EuroLega anche per la stagione 2023-2024, sta facendo spesa in Italia perché è molto vicino ad aggiungere Semi Ojeleye dalla Virtus Bologna. Davies ha chiuso con una media di 10,2 punti, 3,2 rimbalzi, 1,9 assist nell’ultima stagione di EuroLeague.

Stiamo a vedere se questa trattativa andrà in porto e ci sarà quindi il ritorno in Spagna per Davies dopo l’esperienza triennale al Barcelona. Probabilmente all’Olimpia Milano avrebbe meritato un’ulteriore chance ma all’americano di passaporto ugandese gli italiani hanno preferito il tedesco Johannes Voigtmann, che nell’ultima parte di stagione ha fatto veramente molto bene.

Finisce così la seconda avventura italiana per Brandon Davies – dopo l’esperienza a Varese – ma il mercato in uscita dell’EA7 Milano non è terminato qui perché bisognerà trovare una soluzione anche per Kevin Pangos.

