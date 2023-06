I Brooklyn Nets si muovono sul mercato: ceduto Joe Harris

A poche ore dall’inizio della free agency, che scoccherà con la mezzanotte italiana, sono i Brooklyn Nets a muoversi liberandosi di Joe Harris. La guardia, reduce da due stagioni piuttosto negative, è stata ceduta ai Detroit Pistons in cambio di due scelte future al secondo turno (una dei Mavs del 2027 e una dei Bucks del 2029).

Si tratta di un classico salary dump, una mossa con la quale i Nets si liberano dei quasi 20 milioni di salario di Harris per avere maggiore spazio sa “riempire” con i free agent. Joe Harris era arrivato a Brooklyn nel 2016 ed era il membro del roster più longevo. Il giocatore era in calo da un paio di anni e nell’ultima stagione aveva perso anche spazio, scendendo da 30 a 20 minuti di media e segnando solo 7.6 punti a partita: mai così male dalla sua stagione da sophomore.

Grazie a questo scambio, con il quale i Nets cedono un giocatore in cambio soltanto di scelte, Brooklyn ha ricavato una Traded Player Exception da 19.9 milioni di dollari.

Nets will create a $19.9M Traded Player Exception and the flexibility to explore more deal-making this summer. https://t.co/Yx23HUJPpJ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023