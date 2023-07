PAZZESCA IONESCU! Record NBA e WNBA nel Three-point Contest

Nella notte Sabrina Ionescu ha stabilito un nuovo record, scrivendo una nuova pagina non solo di WNBA ma anche di NBA. Nel corso dell’All Star Weekend WNBA, la giocatrice delle New York Liberty ha infatti realizzato una prestazione mai vista nella storia del basket nel Three-point Contest.

Ionescu ha vinto il titolo di miglior tiratrice di questa edizione totalizzando 37 punti in finale. Un risultato clamoroso, se si pensa che la star delle Liberty ha tirato addirittura 25/27 da tre punti. In questo conteggio è compreso un 5/5 nel cosiddetto carrello delle Money Ball, che valgono 2 punti, e 2/2 nelle Starry Ball, l’equivalente di “tiri da 4 punti” che nella competizione valgono 3.

Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) just set the all-time record for NBA or WNBA with a score of 37 PTS in the FINAL ROUND of the #Starry3PT Contest to be crowned the NEW 3-PT CHAMPION 🏆 | @starrylemonlime pic.twitter.com/YcGy3fDfBq

— WNBA (@WNBA) July 14, 2023