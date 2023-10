LeBron James è il GOAT? Il pensiero del suo acerrimo nemico Kevin Durant

LeBron James e i Los Angeles Lakers hanno affrontato Kevin Durant e i Phoenix Suns in un incontro di inizio stagione. James e Durant stranamente non si affrontavano da cinque anni a causa di vari infortuni e altre circostanze, il che ha portato a una forte attesa da parte dei tifosi dei Lakers e dei Suns per l’incontro.

Prima della partita, lo stesso Durant ha avuto parole di elogio per James, il suo avversario di sempre:

“Non vedo l’ora di fare canestro contro quello che probabilmente è il migliore di sempre”, ha dichiarato Kevin Durant su LeBron James, secondo quanto riportato dall’account ufficiale della NBA su X.

"I'm looking forward to hooping against arguably the best ever."

