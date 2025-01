La sconfitta dell’Olimpia EA7 Milano contro l’Anadolu Efes Istanbul per 110-66 nel Round 23 di Eurolega non è solo un risultato pesante, ma un duro colpo al morale della squadra e dei tifosi. Al termine della partita, Ettore Messina ha rilasciato dichiarazioni forti a EuroLeague TV, evidenziando il difficile momento che il gruppo sta attraversando.

Le parole di Messina

«Noi siamo un team che non ha tanta fortuna quest’anno», ha esordito il coach biancorosso dopo il KO dell’EA7 Milano contro l’Efes, sottolineando come la stagione sia stata finora segnata da continui ostacoli, soprattutto sotto forma di infortuni. «È una squadra molto depressa, che ha visto tanti infortuni e ora è piatta, depressa, pensa che la stagione sia finita. Il mio lavoro è far capire che non esiste un mago che possa colmare le assenze, dobbiamo farlo noi stessi».

Una stagione complicata

Le parole di Messina mettono a nudo le difficoltà di un’Olimpia che, partita con ambizioni importanti, si trova ora a fronteggiare una crisi su più fronti. Con un record di 12-11, il cammino verso i playoff di EuroLega si fa sempre più tortuoso, e il morale della squadra sembra essere ai minimi storici, anche se nulla è ancora perduto.

