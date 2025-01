CATASTROFE EA7 Milano! A Istanbul l’Efes di Banchi DEMOLISCE un’Olimpia incerottata

L’Olimpia EA7 Milano vive una delle serate più nere della sua storia recente, subendo una pesantissima sconfitta per 110-66 contro l’Anadolu Efes Istanbul del neo coach Luca Banchi nel Round 23 della Turkish Airlines Euroleague. Un risultato che non lascia spazio ad attenuanti, segnando una débâcle totale per la squadra allenata da Ettore Messina, incapace di opporre resistenza ai turchi per tutta la durata del match.

Un dominio incontrastato dell’Efes

L’inizio di gara ha subito mostrato quale sarebbe stato il copione della serata: dopo una tripla iniziale di Nico Mannion, l’Efes ha preso il controllo con un parziale devastante di 10-3 guidato da Shane Larkin, il leader degli avversari, capace di dominare in attacco e di ispirare i suoi compagni. L’Olimpia, apparsa senza energia e priva di idee, ha permesso all’Efes di volare via con una serie di triple chirurgiche e un gioco nel pitturato che ha messo a nudo tutte le lacune difensive dei biancorossi.

A fine primo quarto il punteggio era già impietoso: 24-9 per l’Efes, un segnale evidente di un’Olimpia in balia della velocità, della precisione e dell’intensità degli avversari. Da lì in poi, il divario è cresciuto in maniera inesorabile.

Un’Olimpia spenta e senza risposte

Nonostante i tentativi di Zach LeDay e Armoni Brooks, gli unici in doppia cifra (rispettivamente 10 e 13 punti), Milano non è mai riuscita a reagire. Ogni accenno di rimonta è stato immediatamente spento dalla precisione dei turchi, che hanno trovato in Larkin, Beaubois e Osmani i protagonisti di una prestazione offensiva straordinaria.

Il divario è diventato incolmabile già a metà gara, con l’Efes che chiudeva sul 56-31. Nella ripresa, il disastro è proseguito: triple a raffica, schiacciate spettacolari e una difesa dell’Olimpia che sembrava un colabrodo hanno portato il punteggio a 87-48 alla fine del terzo quarto. L’ultimo parziale è stato poco più che un’esibizione per i padroni di casa, con Messina che ha svuotato la panchina nella speranza di limitare i danni, senza successo. Il risultato finale è di 110-66 per l’Efes contro l’Olimpia EA7 Milano.

Efes: Beaubois 18, Nwora 15, Smits 13, Bryant 12, Larkin 11.