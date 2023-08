Jabari Parker giocherà in EuroLega nella prossima stagione?

Jabari Parker è fermo ormai da un anno e mezzo: la sua ultima partita in NBA risale infatti al gennaio 2022 con i Boston Celtics. Nei mesi scorsi si era parlato di lui in ottica Partizan Belgrado, allora impegnato nella post-season di EuroLega. Non se ne è mai fatto nulla, ma ora il nome di Parker è tornato di attualità per il Barcellona.

Secondo lo spagnolo Sport, i blaugrana avrebbero individuato proprio nell’americano il possibile sostituto di Nikola Mirotic. Una vera e propria scommessa, visto che nel corso della sua carriera Jabari Parker ha avuto parecchi infortuni, a partire dalla rottura del legamento crociato da rookie, nel 2014.

Seconda scelta assoluta, Parker veniva definito addirittura “il prossimo LeBron James” quando giocava per Duke in NCAA. Al livello superiore il giocatore ha però tradito le aspettative, mantenendo comunque 14.1 punti di media nella sua carriera NBA. Dal 2019, Parker ha però disputato solo 66 partite in 3 stagioni, prima di rimanere free agent per un anno e mezzo.

Come riportato da Xavi Ballesteros, Parker firmerà un contratto completo di numerose clausole relative ad eventuali infortuni. Il Barcellona vuole tutelarsi per un eventuale taglio nel caso l’esperimento non dovesse funzionare.