EA7 Milano, Napier: “Belinelli tiratore come Kyle Korver e JJ Redick! Pajola play totale”

Intervistato da Andrea Tosi su “La Gazzetta dello Sport, Shabazz Napier ha raccontato le sensazioni della sua EA7 Emporio Armani Milano in vista della super sfida contro la Virtus Segafredo Bologna di oggi pomeriggio alle 18.15 (live su DAZN e DMAX):

“Bologna è una squadra forte e aggressiva. Ha giocatori di grande qualità. Belinelli è incredibile. Ho visto pochi tiratori come lui nella mia vita. Lo metto sullo stesso livello di Kyle Korver e JJ Redick. Il suo catch and shoot è impressionante, come tutti i suoi movimenti per smarcarsi. E mi piace Pajola, play totale, di grande efficacia, sempre pronto a sacrificarsi al 100% per la squadra. Poi tutti gli altri. Giocano proprio bene. È una bella sfida per noi”.

E l’EA7 Milano invece come gioca, Napier?

“Sulla carta siamo una squadra con tanto talento. Ma conta il campo. Lì abbiamo fatto buone partite e altre meno buone. In alcune non abbiamo prodotto lo sforzo sufficiente per vincere come è successo nella finale di Coppa Italia contro Napoli. Quella grave sconfitta ha fatto diventare tutto più brutto, cancellando i buoni risultati delle partite precedenti”.

Napier ha fiducia anche su un’ultima parte di stagione positiva per l’EA7 Emporio Armani:

“Sì perché ho la fortuna di giocare accanto a compagni di alto livello. Dopo tanti alti e bassi, ci attendono partite importanti (Vitoria e Venezia in trasferta dopo la Virtus ndr) nelle quali dovremo dimostrare di avere più voglia di vincere dei nostri avversari“.

