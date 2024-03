SCANDALO in Bulgaria! Giocatore squalificato per aver aggredito un ex NBA

Un episodio scandaloso si è verificato sabato durante una partita del campionato di basket della Bulgaria (NBL). A 5 minuti e 15 secondi dalla fine del secondo quarto della partita tra Levski e Shumen, il giocatore veterano del Levskis, Zlatin Georgiev, è stato espulso dopo aver aggredito l’ex giocatore NBA degli Orlando Magic, Karim Mane.

Georgiev stava andando a canestro quando è stato fermato da un fallo del giovane bulgaro dello Shumen, il 17enne Veselin Baicev. Il fallo è stato fischiato come regolare, ma Georgiev ha continuato il suo movimento di tiro. Mentre tentava un layup, Mane ha cercato di togliergli la palla durante il movimento. Subito dopo il tiro, Georgiev ha preso la palla e l’ha scagliata violentemente contro Mane. Qualche istante dopo, il 38enne Georgiev ha iniziato a caricare il giocatore senegalese e ha messo un braccio intorno al collo del giocatore.

Secondo il sito della Bulgaria, BGBasket, Mane potrebbe aver fatto qualche commento a Georgiev che ha fatto arrabbiare il giocatore dopo che Mane ha cercato di togliergli la palla durante l’azione.

Mane ha giocato 10 partite per gli Orlando Magic durante la stagione NBA 2020-21. In seguito ha trascorso diverse stagioni in G League per diverse squadre prima di firmare con lo Shumen nel marzo del 2024. Era solo la seconda partita del 23enne per il suo nuovo club.

