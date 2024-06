EA7 Milano, Neno Dimitrijevic è ufficialmente il nuovo playmaker

La Pallacanestro Olimpia EA7 Milano ha raggiunto un accordo fino alla stagione 2025/26 con il playmaker Neno Dimitrijevic, 1.91, nato a Skopje, Macedonia, il 23 febbraio 1998, proveniente dall’Unics Kazan, in Russia.

NENO DIMITRIJEVIC

“Sono davvero felice di entrare a far parte di questo grande club; grato ed entusiasta di questa grande opportunità di alimentare la storia della società aiutandola a vincere il più possibile. Non vedo l’ora di cominciare”.

LA CARRIERA

Cresciuto a Skopje, Dimitrijevic si è trasferito in Spagna nel 2016 per giocare nella Joventut Badalona dove è rimasto quattro stagioni. Nell’ultima, il 2020/21, ha segnato 10.4 punti e distribuito 3.6 assist di media nel campionato spagnolo. Nell’Eurocup 2019/20 ha segnato 11.9 punti per gara dalla panchina con 3.9 assist di media; nella stagione successiva è passato a 12.9 punti e 3.6 assist. Nel 2021, ha firmato con Valencia, dove ha segnato 5.5 punti di media sempre in Eurocup, 9.5 punti e 4.2 assist nella lega spagnola.

Nel 2022 è stato ceduto all’Unics Kazan (12.9 punti e 5.5 assist di media nella VTB League) dove ha guidato la squadra al titolo ed è stato nominato MVP dei playoff. A fine stagione, Kazan l’ha riscattato da Valencia: nella stagione 2023/24, è stato nominato MVP della VTB League (18.2 punti, 7.0 assist, 42.1% da tre). L’Unics Kazan ha chiuso la regular season al primo posto ma poi ha perso la serie finale contro il CSKA Mosca.

NOTES

Dimitrijevic vanta una lunga carriera con la nazionale macedone fin dai tempi delle giovanili. Ha giocato quattro europei giovanili con 18.8 punti e 5.7 assist di media in carriera. Con la nazionale maggiore, ha giocato le qualificazioni agli Europei del 2021 e poi a quelli del 2022 (18.4 punti e 5.6 assist di media). Nel 2023, alle prequalificazioni per gli Europei del 2025 ha segnato 24.5 punti e distribuito 5.5 assist di media qualificando la Macedonia alle qualificazioni vere e proprie. Nelle due gare dell’ultima finestra ha segnato 28.5 punti per partita.