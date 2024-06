Fortitudo Bologna-Jasmin Repesa: pazza idea o solida realtà?

La Fortitudo Bologna è alla (disperata) ricerca di un coach per la prossima stagione dopo le tensioni che ci sono state con Attilio Caja e l’ultimo nome che è uscito è quello di Jasmin Repesa, secondo Il Resto del Carlino di Bologna.

Il vice presidente della Fortitudo, Teo Alibegovic, è convinto di poter riportare sotto le Due Torri Jasmin Repesa. I due hanno già lavorato insieme nel 2005-2006 e perciò potrebbero provare a riportare la Effe dov’è stata per molti anni.

I nomi in corsa sono tanti ma non tantissimi. Devis Cagnardi potrebbe essere un’alternativa interessante in uscita da Cantù, oppure un altro nome è quello di Davide Parente, anche lui esonerato da Trapani a stagione in corso.

Sono due ottimi allenatori ma non hanno l’esperienza di Jasmin Repesa e quindi la Fortitudo Bologna potrebbe fare un potenziale salto di qualità con l’ex Milano e Pesaro.

Non sappiamo se il croato deciderà di tornare ad allenare, pochi mesi fa aveva detto di no a Cantù quando voleva esonerare Cantù. Partire a luglio però è diverso che entrare a stagione in corso, per questo ci sono più possibilità che accetti di scendere in Serie A2 e di tornare in panchina.

