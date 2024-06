EA7 Milano, Nikola Mirotic lascerà la squadra quest’estate?

A poche ore dall’inaspettato addio di Nicolò Melli in casa Olimpia EA7 Milano, un altro top player dei biancorossi potrebbe lasciare la squadra. Secondo l’agenzia francese “Tribune 47“, Nikola Mirotic dell’EA7 Milano è stato qualche giorno fa a Monaco e ha incontrato una delegazione del club locale.

Mirotic ha registrato una media di 16,9 punti e 5,7 rimbalzi nella scorsa stagione di EuroLega ma comunque non è riuscito a salvare una stagione a dir poco deficitaria per Milano, condizionata da infortuni e risultati mediocri.

Il 33enne ex NBA e Barcelona ha un contratto con Milano per la prossima stagione, ma potrebbe andarsene, probabilmente con un buyout per la squadra italiana.

Stiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane ma magari il domino di cui “parlava” Shabazz Napier nelle Instagram stories faceva riferimento anche a Nikola Mirotic.

Sta di fatto che anche quest’estate l’Olimpia EA7 Milano è al centro del mercato e forse lo sarà di nuovo anche Nikola Mirotic, se i presupposti sono questi. Restiamo in attesa e cerchiamo di capire cosa accadrà da qui a fine mese perché non ci immaginiamo si possa andare oltre.

