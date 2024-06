JJ Redick sarà il prossimo allenatore dei Los Angeles Lakers

I Los Angeles Lakers hanno scelto JJ Redick come proprio prossimo allenatore. Come riportato da Adrian Wojnarowski, l’attuale telecronista di ESPN esordirà su una panchina nella prossima stagione alla guida dei giallo-viola, firmando un quadriennale.

ESPN Sources: JJ Redick has agreed on a four-year contract to become the next coach of the Los Angeles Lakers. Rob Pelinka offered job this morning and Redick’s started working on a staff to surround himself with experience. pic.twitter.com/G66eVFRALp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2024