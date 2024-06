L’Olimpia EA7 Milano ha ufficialmente perso il proprio capitano, Nicolò Melli, e adesso sta già cercando il sostituto, che dovrebbe essere Ousmane Diop. L’ex giocatore di Sassari è un obiettivo concreto dei meneghini da mesi e ora, secondo quanto riportato da Giuseppe Sciascia su Superbasket, sarebbe molto più vicino di qualche settimana fa.

Chiaramente Diop non sostituirebbe Melli all’EA7 Milano da un punto di visto tecnico ma di casella, ovvero sarà il lungo di formazione italiana di riferimento per il campionato di Serie A. Al posto di Nik si andrà su un profilo del suo livello, anche se già l’innesto di Josh Nebo fa capire le intenzioni dei biancorossi.

Stiamo a vedere cosa accadrà e se davvero l’ex Dinamo Sassari, Torino e Cagliari firmerà per l’Olimpia, anche se è molto probabile poiché è un rumors che circola da davvero tanti mesi. Di certo è un giocatore intrigante e con il quale Messina può fare un percorso di crescita di un certo tipo. Difficilmente arriverà al livello di Melli, anche perché in pochi ci sono mai arrivati a quei livelli, ma di certo può essere molto interessante in chiave futura Olimpia.

