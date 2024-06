Quale sarà la probabile prossima squadra di Nicolò Melli?

Come tutti saprete, da ieri pomeriggio Nicolò Melli non è più ufficialmente un giocatore dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. La scelta di lasciare le Scarpette Rosse 3 anni dopo il suo ritorno dall’Europa e dall’NBA ha spezzato il cuore di tutti i tifosi biancorossi poiché giustamente vedevano in Nik il capitano e l’uomo simbolo di questa squadra.

Purtroppo (o per fortuna, dipende dai punti di vista) però nella vita si cambia e ora bisogna pensare al prossimo team che godrà delle prestazioni del capitano dell’Italbasket. Per quanto abbiamo appreso, la destinazione più probabile al momento è il Fenerbahce Istanbul, dove ritroverebbe il suo ex compagno di squadra, Devon Hall.

Nicolò Melli non ha mai nascosto il suo amore per la capitale della Turchia. Sia per l’organizzazione del club, guidato da Maurizio Gherardini, sia per la città, una delle più belle e affascinanti al mondo. Lui e Gigi Datome hanno vissuto dei momenti bellissimi con il Fenerbahce e a Istanbul, per questo difficilmente sceglierà un’altra città.

Si è parlato di Partizan Belgrado e Real Madrid per lui, ma pare non siano le sue destinazioni preferite e alla fine si dovrebbe accasare alla corte di Sarunas Jasikevicius, a meno di offerte folli dell’ultimo minuto.

