Treviso riconferma anche Kyran Bowman!

La Nutribullet Treviso firma il rinnovo di Kyran Bowman, terza riconferma importante dopo Paulicup ed Olisevicius.

“Good morning Treviso, I’m back!” recita il titolo del comunicato ufficiale che annuncia la permanenza della combo guard americana.

Bowman punterà a disputare una stagione con maggior continuità dello scorso anno, costretto ai box diverse partite prima per una rottura del setto nasale e poi per una frattura alla mano; ha però contribuito alla salvezza in maniera determinante con la prestazione sfoderata nella penultima giornata di campionato a Varese.

Treviso ha dunque deciso di mantenere la spina dorsale degli stranieri, e il prossimo step sarà il tentativo di riconferma di D’Angelo Harrison.

