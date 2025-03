EA7 Milano, perché Adrian Wojnarowski era agli allenamenti?

Nel corso della diretta di venerdì 14 marzo sul canale YouTube RealOlimpiaMilano, Alessandro Luigi Maggi, fondatore di ROM, ha svelato i retroscena della presenza agli allenamenti dell’EA7 Milano di Adrian Wojnarowski, uno dei più autorevoli insider NBA e attuale general manager di St. Bonaventure. La sua visita nel capoluogo lombardo non è passata inosservata, suscitando grande curiosità tra gli appassionati di basket.

Wojnarowski in Europa per l’Adidas Next Gen di EuroLeague

Secondo quanto riportato da Maggi, Wojnarowski si trovava in Europa per seguire da vicino l’Adidas Next Generation Tournament, la prestigiosa competizione giovanile organizzata da EuroLeague, dove l’Olimpia Milano ha raggiunto la finale.

L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi general manager e scout di college americani, figure sempre più influenti nel reclutamento dei talenti internazionali, grazie ai nuovi regolamenti NCAA che stanno modificando le dinamiche di costruzione delle squadre universitarie.

Achille Lonati nel mirino di St. Bonaventure

Ma la vera notizia riguarda Achille Lonati, talento classe 2007 cresciuto nel vivaio dell’Olimpia Milano. Il giovane playmaker ha già dimostrato il suo valore su scala internazionale, segnando 20 punti nella finale del Mondiale Under-17 contro gli Stati Uniti e attirando l’interesse di numerosi college di prestigio, tra cui:

Texas Tech

Georgia Tech

San Diego State

UC Santa Barbara

Saint Louis

Washington State

Tuttavia, il college che sembra voler anticipare la concorrenza è proprio St. Bonaventure, con Adrian Wojnarowski in prima linea per assicurarsi il talento italiano dell’EA7 Milano. La sua presenza a Milano rafforza l’ipotesi di un imminente tentativo di reclutamento, che potrebbe portare Lonati a trasferirsi negli Stati Uniti già dalla prossima stagione.

Il futuro di Lonati tra Europa e NCAA

Per Achille Lonati, l’eventuale passaggio al college basketball americano rappresenterebbe un’opportunità straordinaria per affinare il suo talento in un contesto altamente competitivo. La scelta tra proseguire il percorso in Europa o tentare la strada della NCAA sarà cruciale per il suo sviluppo come giocatore.

Con il crescente interesse dei college statunitensi per i prospetti europei, il basket italiano potrebbe presto vedere un altro talento emergente prendere il volo verso il sogno americano.

