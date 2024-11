EA7 Milano, quand’è stata l’ultima volta che ha perso così male?

Il -34 dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano di ieri a Trento rappresenta uno dei punti più bassi mai toccati da quando Giorgio Armani ha deciso di investire fortemente nelle Scarpette Rosse. Ma non è stato lo scarto peggiore degli ultimi anni perché nel 2007, quando era ancora marchiata Armani Jeans, l’Olimpia ne prese 36 dalla corazzata Montepaschi Siena.

Quella era una Milano di un giovanissimo – ma già fortissimo – Danilo Gallinari e allenata da Zare Markovski, che poi perse il posto in favore di Attilio Caja proprio a causa di quell’umiliante KO contro i toscani. A differenza di quella sconfitta, al momento non si parla assolutamente di esonero di Ettore Messina, il quale ha un contratto con le Scarpette Rosse fino al 30 giugno 2026.

Secondo quanto riportato da Mario Castelli, era successo anche in tempi recenti che l’EA7 non superasse i 60 punti poiché nel 2016 aveva toccato a malapena i 50 contro Brindisi in una stagione che comunque si concluse con lo Scudetto, stesso obiettivo che si augurano i tifosi meneghini anche per quest’anno.

Stiamo a vedere se l’Olimpia EA7 Milano migliorerà le proprie prestazioni, altrimenti il rischio di restare fuori dalle Final Eight di Coppa Italia c’è.

