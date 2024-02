EA7 Milano – Reyer Venezia: le pagelle. Shields mitologico, bene tutti i meneghini!

L’EA7 Milano ha surclassato l’Umana Reyer Venezia nella prima semifinale del pomeriggio. XX XX è il punteggio finale, riassuntivo di un match senza storia, unidirezionale sin dai primissimi minuti di gioco.

Nessuna insufficienza per Milano, solo Tucker positivo per i lagunari.

LE PAGELLE

EA7 MILANO

Shields 9: Il primo tempo del danese rasenta la perfezione: non sbaglia mai, sigla 24 punti in 16 minuti di impiego e mette in ginocchio la Reyer. Miglior prestazione stagionale per Shavon.

Napier 7.5: Sale in cattedrale nei pochi minuti in cui Shields si prende una pausa. 16 punti, 6 assist e 4 rimbalzi, una prestazione di qualità e sostanza.

Melli 6.5: tabellino poco ricco (2 punti in 22 minuti), ma solito dominio sotto le plance con 9 rimbalzi e giocate difensive da campione.

Ricci 6: Sempre positivi i pochi minuti in campo del vicecapitano Olimpia, preciso in ogni mansione affidatagli da coach Messina.

Voigtmann 6.5: mette il punto esclamativo del match con tre triple nel quarto periodo. Ottimo impatto anche in lavoro difensivo.

Flaccadori 6.5: Rispetta la leadership di Shields ma risponde presente quando arriva il suo momento. 13 punti con 3/4 da 3 e 2/3 da 2.

Mirotic 6: Non è chiamato agli straordinari, come testimonia il minutaggio ridotto (soli 15 minuti in campo). Discreto il suo apporto, scalda i motori in vista della finale.

Tonut 6.5: Preciso, ordinato, mentalmente nel match.

Hall 6: Non brilla ma resta tra le righe. Sufficiente la sua prova.

Hines 6: Prestazione di solidità per il veterano. Lotta con Kabengele e Tessitor, ruba 4 rimbalzi e smista altrettanti assist.

Caruso: Sv

Bortolani: Sv

UMANA REYER VENEZIA

Simms 6.5 : Differentemente dalla negativa prestazione ai quarti di finale, ha provato a dare il suo contributo con 10 punti e 6 rimbalzi in poco più di 20 minuti di impiego.

Tessitori 5: Soffre la fisicitá di Melli & Co senza mai trovare contromisure. Partita negativa per il centro azzurro.

Tucker 6.5: Nel primo tempo predica nel deserto con prodezze balistiche di un certo livello; nella seconda parte di match si scarica, non riuscendo a trovare giocate decisive per riaprire il match. Chiude con 15 punti le sue final eight, tra gli appalusi dei suoi sostenitori.

Kabengele 7: Migliore in casa Reyer. Spirito agonistico fuori dal comune, battaglia ripetutamente sotto canestro e mette a referto 17 punti (conditi da 6 assist). Gran pescata da parte dello scouting veneziano a inizio stagione.

Spissu 6.5: Ci prova, ma il gap fisico è determinante. Mani calde nel terzo periodo, soprattutto quando Venezia torna a meno 14 con la speranza di riportare il distacco sotto la doppia cifra. Voto positivo, in ogni caso, per premiarne il costante spirito di abnegazione.

Heidegger 5.5: Prestazione sottotono dell’israeliano. Parecchia imprecisione al tiro.

De Nicolao 5.5: Come Spissu, anche il capitano soffre la fisicità delle guardie milanesi.

Wiltjer 5: E’ l’uomo che è mancato nei momenti delicati. Buoni spunti offensivi non capitalizzati; per il resto prestazione sottotono per il canadese.

Casarin 4.5: 27 minuti di impiego e 0 punti dal campo. Utilizzato principalmente per difendere forte su palla, ma la produzione offensiva è troppo bassa per una guardia in un match così importante

Brooks SV

O`Connell SV

