Shields show! Milano doma Venezia con semplicità, è finale di Coppa Italia

Milano non delude il favore del pronostico, vincendo e convincendo contro la Reyer Venezia nella prima semifinale delle Final Eight di Coppa Italia a Torino. Shavon Shields è l’MVP della partita: è grazie ai suoi 22 punti se l’Olimpia domina il primo tempo, chiuderà poi con 28. In finale, domani alle 17.45, Milano affronterà la vincente della partita tra Reggio Emilia e Napoli.

Partenza macchinosa di entrambe le squadre, la partita si sveglia quando Shabazz Napier serve due assist al bacio per due schiacciate di Melli e Voigtmann e poi segna il canestro del 12-7 che costringe Venezia al timeout. Il minuto di pausa non aiuta particolarmente la Reyer, che al rientro in campo scivola a -13 dopo due triple e un gioco da tre punti di Shavon Shields. Nell’ultimo minuto del primo quarto succede di tutto: gioco da tre punti di Tucker, schiacciata di Kabengele, triple di Napier e Wiltjer e infine il tiro di Tonut che entra sulla sirena per 31-20 al 10′. L’Olimpia inizia il secondo periodo con un break di 9-0 per il massimo vantaggio di +20. Venezia ci mette quasi 4′ per trovare i primi punti del suo secondo quarto, inutili perché Milano non si ferma e anzi allunga grazie ad altre due triple di uno Shields perfetto (6/6 per iniziare la gara). È ancora il danese a mettere il punto esclamativo al primo tempo biancorosso con la tripla sulla sirena: 22 punti per lui, Milano avanti 60-37 dopo 20′.

All’inizio del terzo quarto Milano non sembra essere in campo, nei primi 3′ non arriva nemmeno un canestro mentre la Reyer accorcia a -14. A sbloccare i biancorossi è il solito Shields in contropiede, e poco dopo l’Olimpia torna in pieno controllo: la tripla di Flaccadori vale il +21. Un finale di frazione caotico vede Venezia tornare a -14 prima del terzo buzzer su tre sirene, stavolta di Flaccadori per il 74-58 al 30′. Nell’ultima frazione Milano non si scompone: Voigtmann e Napier archiviano la semifinale, il risultato è di 100-77.

Milano: Bortolani, Tonut 8, Melli 2, Napier 17, Ricci 2, Flaccadori 13, Hall 7, Caruso 2, Shields 28, Mirotic 8, Hines 2, Voigtmann 11.

Venezia: Spissu 14, Heidegger 9, Casarin, De Nicolao, O’Connell NE, Janelidze NE, Kabengele 18, Brooks, Simms 10, Wiltjer 6, Tucker 15, Tessitori 5.

Foto: Olimpia Milano