La Serie A2 in chiaro su Rai Sport: si parte già da questo weekend

La Rai è da poco tornata a trasmettere il basket con le partite dell’Italbasket al Mondiale, ma l’emittente nazionale non si ferma. In giornata è stato ufficializzato un accordo tra la Lega Nazionale Pallacanestro e la Rai per la trasmissione in chiaro di alcune partite di Serie A2 su Rai Sport HD.

“La RAI torna a seguire un campionato nazionale di basket, ma non ha mai lasciato la pallacanestro, come dimostra lo spazio dedicato alla lunga stagione delle Nazionali, maschile e femminile: dalle qualificazioni mondiali di novembre e febbraio fino agli Europei di giugno e alla World Cup che si è conclusa pochi giorni fa” ha dichiarato Iacopo Volpi, nuovo direttore di Rai Sport.

Su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, e su Rai Play in streaming sarà trasmessa una partita a settimana. Si partirà questo weekend, con la prima giornata di campionato: andrà in onda la gara tra Treviglio e Urania Milano. Appuntamento dunque a domenica 1 ottobre alle ore 20.45, con la diretta che inizierà alle 20.30 con un quarto d’ora di pre-partita.